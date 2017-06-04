 أمين عام الكشافة العربية يزور كشافة الحرم بمكة المكرمة | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

أمين عام الكشافة العربية يزور كشافة الحرم بمكة المكرمة

أمين عام الكشافة العربية يزور كشافة الحرم بمكة المكرمة
فيفاء أون لاين - مكة المكرمة

زار الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية سعادة الدكتور عاطف بن عبدالمجيد ويرافقه سعادة الأستاذ خميس الراسبي رئيس اللجنة الكشفية العربية و المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان كشافة الحرم المكي الشريف .

حيث اطلعوا على الجهود التي تقدم من قبل مركز بادر للعمل التطوعي الكشفي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام بالتعاون مع قوة أمن الحرم والجهات الحكومية الأخرى .

وكما تجولوا على أهم النقاط الموزعة فيها الكشافة من تنظيم السير وإدارة الحشود و إرشاد التائهين ودفع العربات والعديد من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة السعودية , هذا وقد بادر سعادته بالعمل مع الكشافة في التنظيم وتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف .

وقد أشاد سعادته بما رأه من ترتيب وتنظيم والذي يثلج الصدر , حيث قال كل أب يتمنى أن يكون إبنه مع الكشافة لخدمة الزوار والمعتمرين في أطهر بقاع الأرض وهو يقف أمام البيت العتيق يسهل على ضيوفه الكرام زيارته .

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