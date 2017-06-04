تقنية جازان تعلن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول

أعلنت الكلية التقنية بجازان ، اليوم ، عن فتح باب القبول واستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات والبكالوريوس المسائي في التقنية الإدارية للفصل التدريبي اﻷول للعام التدريبي (1438/ 1439) هـ، ابتداءً من يوم السبت الـ(15) شوال وحتى يوم السبت الـ(6) من ذي القعدة ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: ‏http://www.tvtc.gov.sa .

واشترطت الكلية على المتقدم ، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الثانوية المهنية والصناعية أو ما يعادلها ، وأن يكون لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له .

ودعا عميد الكلية موسى بن حمد الأمير ، المتقدمين ، إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته ، مبيناً أن المفاضلة ستكون اعتباراً من الفصل القادم بناء على معيار النسبة الموزونة ( ٦٠ بالمئة ) لدرجة شهادة الثانوية العامة ، ونسبة ( ٤٠ بالمئة‏ ) لاختبار القدرات ، والأولوية لحديثي التخرج ، مع احضار نسخه من بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من هوية المتقدم.

وفيما يتعلق بالمتقدمين لبرنامج البكالوريوس المسائي ، أفاد الأمير ، بأن على المتقدم في تخصص الإدارة المكتبية الدخول على الموقع لمعرفة الشروط وآليات التقديم ، لافتاً إلى أنه سوف يتم تبليغ المتقدمين عن طريق الرسائل النصية “SMS” عند الفرز النهائي لمراجعة الكلية لاستكمال متطلبات القبول، ابتداءً من يوم الأحد (19/ 12/ 1438)هـ، بمقر الكلية.

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