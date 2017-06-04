حرس الحدود يحبط تهريب كميات من “الحشيش” بالمنطقة الجنوبية

أحبط رجال حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية خلال الفترة 1 – 8 رمضان 1438 هـ ،تهريب 325.95 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، تم ضبطها مع عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمناطق جازان، نجران،وعسير .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم القبض على خمسة أشخاص من الجنسية الأثيوبية وأربعة أشخاص سعوديين وثلاثة أشخاص يمنيي الجنسية،مؤكداً أن رجال حرس الحدود سيتصدون – بعون الله – لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة .

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