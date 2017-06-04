“العمل والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم مع أندية “التوستماسترز” لتطوير مهارات منسوبيها

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي، في مقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع أندية “التوستماسترز” العالمية، وذلك من أجل تطوير مهارات التواصل والقيادة لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، والتعاون بين الطرفين لتمكين العمل التطوعي وتعزيز فرص التطوع في الجمعيات التي تشرف عليها مراكز التنمية الاجتماعية بالوزارة.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي، فيما وقعها من جانب أندية “التوستماسترز” رئيس قطاع 79 “للتوستماسترز” رئيس لجنة تواصل القطاع مع الجهات الرسمية بالمملكة الدكتور سليمان بن موسى الماضي.

وتأتي المذكرة، في إطار حرص الوزارة على تطوير كفاءتها من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر تطوير مهارات التواصل والقيادة لمنسوبيها ومنسوباتها وتطبيق برنامج “التوستماسترز” باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتأسيس أندية له في الوزارة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطبيق برنامج “التوستماسترز” والمعتمد من مؤسسة (التوستماسترز العالمية)، وإنشاء أندية في ديوان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك إنشاء أندية إضافية في الإدارات التابعة لها في مناطق المملكة، ومع كل أطراف الشراكات الاستراتيجية التي ترشحها الوزارة، كما ستتاح فرص التطوع لمنسوبي الوزارة في الإدارات والدور والمراكز التابعة لها والواقعة تحت إشرافها.

وستقوم الوزارة، بترشيح عدد من منسوبيها لأندية “توستماسترز” باللغة العربية أو الإنجليزية، كما ستقوم باستضافة عدد من الأندية لعقد اجتماعاتها في مراكز التنمية ومراكز الأحياء السكنية التابعة لها، وكذلك دعم الأندية والأعضاء الجدد بالنسبة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها، كما ستقوم الجمعيات الأهلية والتعاونية والمراكز التابعة للوزارة وقطاعات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بتقديم التسهيلات والدعم للأعضاء المرشحين، حيث ستساهم أندية “التوستماسترز” بالمشاركة في المستهدف الوطني لعدد من المتطوعين، عبر إشراك وتسجيل 50 ألف متطوع في عضوية أنديتها خلال 3 سنوات.

Share on: whatsapp