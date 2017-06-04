 طائرة تجسس إسرائيلية تنتهك أجواء لبنان | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

طائرة تجسس إسرائيلية تنتهك أجواء لبنان

طائرة تجسس إسرائيلية تنتهك أجواء لبنان
فيفاء أون لاين - وكالات

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا سيما منها القرار رقم 1701.
وأشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية بدون طيار انتهكت الأجواء الجنوبية من فوق بلدة علما الشعب الحدودية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب ومن ثم غادرت الاجواء من فوق بلدة كفر كلا عائدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*