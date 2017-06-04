طائرة تجسس إسرائيلية تنتهك أجواء لبنان

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا سيما منها القرار رقم 1701.

وأشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية بدون طيار انتهكت الأجواء الجنوبية من فوق بلدة علما الشعب الحدودية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب ومن ثم غادرت الاجواء من فوق بلدة كفر كلا عائدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة .

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