تعرف على القطاعات التي تسعى “وزارة العمل” إلى توطينها

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها نسعى إلى توطين عدد من القطاعات في المملكة، ومنها مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه،لزيادة فرص العمل للمواطنين وكشفت عن تفاصيل ذلك عبر الانفوجرافيك التالي:



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