 تعرف على القطاعات التي تسعى “وزارة العمل” إلى توطينها | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

تعرف على القطاعات التي تسعى “وزارة العمل” إلى توطينها

تعرف على القطاعات التي تسعى “وزارة العمل” إلى توطينها
فيفاء أون لاين - الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها نسعى إلى توطين عدد من القطاعات في المملكة، ومنها مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه،لزيادة فرص العمل للمواطنين وكشفت عن تفاصيل ذلك عبر الانفوجرافيك التالي:

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