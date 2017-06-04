 الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، تنفذمشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ، | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

ضمن مشاريعها الرمضانية

الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، تنفذمشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ،

الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، تنفذمشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ،
مسعود علي الغزواني ـ بلغازي
تنفذ الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، مشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ، ضمن مشاريعها الرمضانية؛
حيث قامت الجمعية بتوفير خيمة للإفطار ،
كما قامت بتعاقد مع بعض الاسر المنتجة  لتجهيز وجبات الافطار،
الوجبات تتراوح من 350 – 380 وجبة يومياً حسب الطلب ويتم توزيعها على عدد من مساجد المحافظة بالتعاون مع  ( فريق شباب فاعل )  بقيادة الأستاذ/ سلطان زكري ،
ويتم  توزيع مايقارب 170 وجبة إفطار داخل خيمة الجمعية للإفطار،
ويستفيد أكثر من 170 شخص بالإفطار داخل الخيمة وحوالي 200 شخص في مساجد المحافظة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية بالعيدابي الاستاذ / سليمان يحي الغزواني ، أن الجمعية تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى فتح باب التسابق للخيرات من أهل الخير في شهر الجود والبركة، والمساهمة في أعمال البر المختلفة؛ لا سيما في شهر رمضان المبارك؛ داعياً الجميع للتسابق في المساهمة في هذه الأعمال الباقية والمدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*