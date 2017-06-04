الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، تنفذمشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ،

تنفذ الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي، مشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ، ضمن مشاريعها الرمضانية؛

حيث قامت الجمعية بتوفير خيمة للإفطار ،

كما قامت بتعاقد مع بعض الاسر المنتجة لتجهيز وجبات الافطار،

الوجبات تتراوح من 350 – 380 وجبة يومياً حسب الطلب ويتم توزيعها على عدد من مساجد المحافظة بالتعاون مع ( فريق شباب فاعل ) بقيادة الأستاذ/ سلطان زكري ،

ويتم توزيع مايقارب 170 وجبة إفطار داخل خيمة الجمعية للإفطار،

ويستفيد أكثر من 170 شخص بالإفطار داخل الخيمة وحوالي 200 شخص في مساجد المحافظة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية بالعيدابي الاستاذ / سليمان يحي الغزواني ، أن الجمعية تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى فتح باب التسابق للخيرات من أهل الخير في شهر الجود والبركة، والمساهمة في أعمال البر المختلفة؛ لا سيما في شهر رمضان المبارك؛ داعياً الجميع للتسابق في المساهمة في هذه الأعمال الباقية والمدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.