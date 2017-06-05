 تعليم وادي الدواسر يوثق الكترونياً البيانات الرئيسة للأندية الموسمية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

تعليم وادي الدواسر يوثق الكترونياً البيانات الرئيسة للأندية الموسمية

تعليم وادي الدواسر يوثق الكترونياً البيانات الرئيسة للأندية الموسمية
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

أكدت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، على أهمية تفعيل خطة وزارة التعليم الخاصة بالتوثيق الإلكتروني ، لفعاليات برنامج ” إجازتي .. صيفك سعيد ووقتك مفيد ” ، داخل الأندية الموسمية وأندية مدارس الأحياء ، وأهمية أن تتولى إدارة الأندية التوثيق الإلكتروني للبيانات الرئيسة لأنديتهم وفق متطلبات التسجيل في البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع الأندية الموسمية.

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر، أن ذلك التوجيه يأتي لأهمية التفعيل ودوره المؤثر في تجويد العمل ، وحرصاً على نشر الوعي لكافة قيادات تلك الأندية ومشرفيها بمختلف مجالاتهم ، وعملاً على التفعيل للبرامج والتعليمات ، مبيناً أن الإدارة ستتابع تطبيق ذلك عبر المشرف المتابع للأندية وزيارات أعضاء الفريق التنفيذي .

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