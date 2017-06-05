نادي التهامي يختتم بطولة كرة اليد الرمضانية

اختتمت مساء أمس الدورة الرمضانية الأولى لكرة اليد والتي ينظمها نادي التهامي بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان، وبرعاية من شركة الفقاس للمقاولات المحدودة وبحضور مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ عقيل بن صالح صعابي واعضاء مجلس ادارة النادي .

وأقيمت المباراة النهائية بين فريق فاست بريك وفريق التحدي ، وانتهى اللقاء بفوز فريق فاست بريك بنتيجة 23/21 .

وتوج الأستاذ عقيل صعابي فريق فاست بريك بكأس البطولة ومكافأة المركز الأول، وفريق التحدي بكأس ومكافأة المركز الثاني، وتتويج اللاعب حسن علي واللاعب مروان شحار بكأس افضل لاعب ومكافأة مالية، وتتويج اللاعب أنس عطاس بكأس أفضل لاعب ناشئ ومكافأة مالية،وتكريم حكام البطولة واللجنة الفنية.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي التهامي المهندس حمزة بن عمر قناعي شكره وتقديره لمكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان لدعمها المستمر للرياضة والرياضيين بالمنطقة، وأيضا لشركة الفقاس للمقاولات المحدودة على رعايتها للدورة الرمضانية الأولى لكرة اليد ولجميع الفرق المشاركة واللجنة المنظمة للدورة.