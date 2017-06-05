بلدية الداير تضبط لحوم فاسدة تباع بطريقة عشوائية

ضبطت فرق الرقابة الصحية ببلدية الداير التابعة لأمانة منطقة جازان كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة تباع على المواطنين بطريقة غير صحية وبعيدا عن أعين الرقابة حيث تقوم العمالة بتقطيع اللحم وفرمه في سيارة مكشوفة ويوزع على المواطنين والمحلات التجارية.

وبين رئيس بلدية الداير المكلف جبار بن محمد الريثي أن فرق الرقابة الصحية في البلدية وخلال جولتها الاعتيادية على المحلات التجارية تلاحظ لديها تجمع عمالة في أحد أودية الداير وعند وصول فرق الرقابة حاول العمالة الهرب من الموقع وتم ضبط 3 منهم وعندما تم التفتيش وجد بحوزتهم لحوم فاسدة مقطعة في سيارة مكشوفة يقومون بفرمها وتقطيعها وبيعها على المحلات التجارية اضافة الى استخدامهم لأدوات ملوثة.

وعلى الفور تم ضبطهم ومصادرة اللحوم واحالة العمالة والمركبة لجهات الضبط الأمني لإكمال اللازم .

وبين الريثي أن البلدية لن تتهاون مع من يريد العبث بصحة المواطنين وبيع اللحوم والاغذية المسممة داعيا المواطنين للإبلاغ عنهم حتى يتم احالتهم لجهات الاختصاص وتطبيق نظام الاجراءات الجزائية المتبعة في هذا الشأن .

