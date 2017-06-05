 هيئة الاتصالات: تكشف عن عقوبة من ينشئ موقعًا لاستخدامه في ترويج المخدرات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

هيئة الاتصالات: تكشف عن عقوبة من ينشئ موقعًا لاستخدامه في ترويج المخدرات

هيئة الاتصالات: تكشف عن عقوبة من ينشئ موقعًا لاستخدامه في ترويج المخدرات
فيفاء أون لاين - الرياض

كشفت هيئة الاتصالات اليوم (الأحد)، عن العقوبة النظامية لكل من ينشئ موقعًا لنشر معلومات عن المخدرات أو استخدامه للاتجار بها، حيث أوضحت أن ذلك يُعد جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة لا تزيد على ٥ سنوات وغرامة لا تزيد على ٣ ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت الهيئة أن العقوبة تتوجه لكل من يقوم بإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وأشارت الهيئة إلى وسائل الإبلاغ عن تلك الجريمة المعلوماتية، وهي إما عن طريق أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق “كلنا أمن” التابع للأمن العام، على الأجهزة الذكية، أو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

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