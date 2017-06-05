 أهلي جدة يعلن عن فسخ عقد الرعاية مع “القطرية” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا
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أهلي جدة يعلن عن فسخ عقد الرعاية مع “القطرية”

أهلي جدة يعلن عن فسخ عقد الرعاية مع “القطرية”
عبدالله جابر الفيفي - تبوك

‏أعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة ، والتي قررت اليوم قطع علاقاتها مع دولة قطر نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة ، سراً وعلناً ، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ، والتحريض للخروج على الدولة ، والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

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