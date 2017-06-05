نائب أمير منطقة جازان يجتمع بوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان مساء الْيَوم بوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر , ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الذي جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، لبحث كل ما يتعلق بالجوانب والخدمات التي تقدمها الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ، راجياً سموه التوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها استعراض خطة وكالة الوزارة للمياه لرفع وتطوير قطاع توزيع المياه من حيث مصادرها وعمل الوزارة على معالجة وضع مرامي الصرف الصحي بالمنطقة حيث بدأت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه الْيَوْمَ كخطوة أولى بإغلاق مرمى الصرف الصحي بمحافظة صامطة , وكذلك مرمى الصرف الصحي بمحافظة أحد المسارحة بعد الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية الصرف الصحي بصامطة وبدء العمل بها ، إضافة لاستعراض مشروعات الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المدرجة في ميزانية العام ٢٠١٧م والمشروعات المطلوبة لميزانية العام ٢٠١٨م.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة تجاهها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

Share on: whatsapp