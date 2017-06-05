مسببات المملكة والبحرين والامارات ومصر لقطع علاقاتها مع قطر

أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اليوم الاثنين عن قطع علاقاتها السياسية الدبلوماسية بقطر، متخذة قرارات متعددة جراء ذلك ومنها مايخض منع سفر مواطنيها إليها، وإغلاق كافة المجالات البحرية والجوية والبرية امام وسائل النقل من الطائرات والسفن البحرية القطرية.

ولاشك ان هذه القرارات تمت لأسباب لها علاقة بمواقف وتصرفات السلطة السياسية في دولة قطر والتي أدت الى زعزعة أمن المنطقة والتدخل في سياسة دول الخليج المجاورة وتأييدها لإيران بالاضافة الى تحريض مواطني الدول ضد دولهم ودعم الانقلابات والفوضى فيها بالإضافة الى دعمها لجماعات متطرفة عديدة من القاعدة وداعش والحوثيين بالإضافة الى جماعة الاخوان ، ولهذه القرارات أسباب عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة والتي تجر المنطقة الى عواقب جسيمة تؤدي الى زعزعة أمن هذه الدول وكما اسهمت في تحريض بعض المواطنين على حكوماتهم كما حدث البحرين.

السعودية.. ” السعي الى شق الصف الداخلي السعودي”

وكانت المملكة أوضحت في بيانها الذي أصدرته أن قرارتها بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع قطر كان لأسباب تتعلق بالأمن الوطني للمملكة والتي تهدف منه بهدف حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف الذي قد يؤثر عليها

مؤكدة أنه ونتيجةً للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين، الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

موضحة أنها دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض”.

وبيت المملكة في بيانها أنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في قط على التملص والتهرب من التزاماتها، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة”.

الإمارات.. ” ايواء المتطرفين وترويج فكرهم الارهابي في إعلامها”

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة أن قرارها جاء نتيجة لإستمرار السلطات القطرية في سياستها التي تؤدي الى زعزعة استقرار وامن المنطقة ,والمواصلة في التلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات،

وذكرت أنها تتخذ هذا الإجراء الحاسم بسبب عدم التزام السلطات القطرية بإتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 والمواصلة في دعم وتمويل وأيواء التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المختلفة, وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض تاريخ 21-55-2017 لمكافحة الإرهاب الذي اعتبرايران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها فيي الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها”.

البحرين.. ” العمل على إسقاط النظام الشرعي السيادي في المنامة”

بدورها أوضحت حكومة مملكة البحرين أن قرارها بقطع العلاقات الساسية والدبلوماسية مع قطر جاء بعد إصرار قطر على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والسعي في التدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي عليها ، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة”.

وشددت البحرين على أن القرارات تأتي حفاظاً على الامن الوطني لها مضيفة أن الممارسات التي تقوم بها الحكومة القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط ..إنما تعدته إلى دول شقيقة، أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم

وختمت بيانها ذاكرة بأن حكومة الدوحة تستمرفي دعم الإرهاب وباشكاله وعلى جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين .

مصر.. ” التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودعم الإخوان وأيوائهم”

من جهتها، أعلنت جمهورية مصر العربية أن القرار الذي اتخذته بقطع العلاقات مع قطر جاء في ظل إصرار الحكومة القطرية على القيام بإتخاذ مسلك عدائي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الإرهابي، والقيام بإيواء قياداته الذين صدر بحقهمم أحكام قضائية في عمليات إرهابية سابقة، استهدفت أمن وسلامة مصر حكومة وشعباً ، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعمم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها”.​