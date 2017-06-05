اليمن يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر وتأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وبذلك تنضم اليمن للدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في البلاد، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنيه الشرعية.

مجددة ثقتها في استمرار دول التحالف ببذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين، والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية.