 طلاب سكن الندوة الجامعي يقومون بحملة نظافة في تعز | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا
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طلاب سكن الندوة الجامعي يقومون بحملة نظافة في تعز

طلاب سكن الندوة الجامعي يقومون بحملة نظافة في تعز
فيفاء أون لاين ـ الرياض

قام طلاب السكن الخيري الجامعي التابع لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في محافظة تعز اليمنية بحملة نظافة للأحياء المجاورة للسكن والشوارع الحيوية في المدينة.

وتأتي هذه البادرة في ظل الإهمال المتفاقم للمرافق العامة بسبب الحصار وحالة الاضطراب التي تعيشها أغلب المحافظات اليمنية والتي تسببت في تراكم المخلفات والقمامة وانتشار الأمراض والأوبئة .

ويعد هذا النشاط من الأعمال والبرامج التي تُنمي روح المسؤولية المجتمعية في نفوس الشباب وتدربهم على ممارسة الأنشطة الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على الأوطان وسلامة المجتمعات.

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