بالصور:”تحفيظ أبوعريش” تقيم حفل إفطار جماعي على شرف محافظ أبوعريش

قامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبوعريش بعمل حفل إفطار جماعي مساء أمس بقصر النورس بأبي عريش وذلك على شرف سعادة محافظ أبوعريش ووسط حضور عدد من القضاء والمشايخ والأعيان ورجال الأعمال ولفيف من حفاظ الجمعية.

وجال المحافظ برفقة رئيس الجمعية وعدد من الحضور في الركن التعريفي بأنشطة الجمعية ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم لأحدى نماذج الجمعية تلاها كلمة للشيخ أحمد الحمزي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبوعريش رحب خلالها بجميع الحضور و أوجز تاريخ الجمعية منذ التأسيس وحتى الآن، كما قدم شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد على دعمهم المتواصل لاحفظة كتاب الله، تبع ذلك عرض مرئي عن وقف الوفاء التابع للجمعية.

كما قام سعادة محافظ أبوعريش بتدشين الوقف، ثم دعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبوعريش جميع الحاضرين إلى تناول طعام العشاء.