قاعدة الملك سلمان تتجاوز هيئة المهندسين والدفاع الجوي يعبر اتحاد الطائرة

انطلقت منافسات الدورة الرمضانية للكرة لطائرة التي تقام فعاليتها على صالة جامعة الامام محمد بن سعود بالعاصمة الرياض وجاءت نتائج اليوم الاول عن فوز قاعدة الملك سلمان على الهيئة السعودية للمهندسين بنتيجة 0/3 وبذات النتيجة فازت القاعدة الجوية على اتحاد الطائرة وستقام اليوم الاثنين مباراتان الاولى ستكون مواجهة مرتقبة ستجمع قاعدة الملك سلمان مع الدفاع الجوي 10 مساء في حين يلتقي في المباراة الثانية الحرس الملكي مع الهيئة السعودية للمهندسين 11 مساء

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة علي ال هتيلة ان اتحاد الطائرة حريص على اقامة مثل البطولات الرمضانية ويسعى الى انتشارها في جميع مناطق المملكة ونحن في اتحاد اللعبة برئاسة الاستاذ عبدالهادي الحبابي وبقية الاعضاء يدعمون مثل هذه البطولات خصوصا وانها تلاقي اهتمام من محبي وعشاق اللعبة ونتطلع في المستقبل الى مضاعفة البطولات حيث اقمنا هذا الموسم 9 بطولات وسنوفر جميع الامكانيات والمتطلبات التي تساهم في ارتقاء اللعبة في ظل الاهتمام الذي نلاقيه من الاندية والهيئات من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات التي تساهم في اكتشاف المواهب من اجل دعم المنتخبات الوطنية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات الخارجية