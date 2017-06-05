بطولة شهداء الوطن بالداير تواصل فعاليتها في يومها العاشر بثلاث مباريات

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة أمس الأحد بثلاث مباريات.

في المباراة الأولى التقى فريقي الجيل والماسي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١ – ١ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( عبدالكريم جابر ) من فريق الماسي

وفي المباراة الثانية لعب فريق الجيش ضد فريق يوفنتوس بنتيجة ٥ – ٣ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( وليد سالم ) من فريق الجيش.

وفي المباراة الثالثة انتهت بفوز فريق البلوقرانا على فريق إنجلترا بنتيجة ٨ أهداف مقابل لا شي وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( محمد يحيى المالكي ) من فريق البلوقرانا.

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة.

كما تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع.