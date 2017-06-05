 “التجارة”: السجن والغرامة والتشهير بـ10 أشخاص على خلفية قضية غش تجاري في تصنيع المنظفات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا
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“التجارة”: السجن والغرامة والتشهير بـ10 أشخاص على خلفية قضية غش تجاري في تصنيع المنظفات

“التجارة”: السجن والغرامة والتشهير بـ10 أشخاص على خلفية قضية غش تجاري في تصنيع المنظفات
فيفاء أون لاين - الرياض

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكما بمخالفة غش تجاري، يقضي بالسجن والتشهير والغرامة على 10 أشخاص (مواطن و9 وافدين)، فضلا عن إبعاد الأجانب فور تنفيذهم العقوبة.

وأوضحت الوزارة، أن الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالرياض، جاء على خلفية غش تجاري في تصنيع المنظفات.

وأكدت أن الأحكام والعقوبات جاءت بالسجن من 6 إلى 18 شهرا مع غرامات مالية لمدانين اثنين بنحو 100 ألف ريال، وإبعاد الأجانب كافة عن المملكة فور تنفيذهم الأحكام وعدم العودة للعمل مرة أخرى، وكذلك نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

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