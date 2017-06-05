“التجارة”: السجن والغرامة والتشهير بـ10 أشخاص على خلفية قضية غش تجاري في تصنيع المنظفات

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكما بمخالفة غش تجاري، يقضي بالسجن والتشهير والغرامة على 10 أشخاص (مواطن و9 وافدين)، فضلا عن إبعاد الأجانب فور تنفيذهم العقوبة.

وأوضحت الوزارة، أن الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالرياض، جاء على خلفية غش تجاري في تصنيع المنظفات.

وأكدت أن الأحكام والعقوبات جاءت بالسجن من 6 إلى 18 شهرا مع غرامات مالية لمدانين اثنين بنحو 100 ألف ريال، وإبعاد الأجانب كافة عن المملكة فور تنفيذهم الأحكام وعدم العودة للعمل مرة أخرى، وكذلك نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.