رئاسة شؤون الحرمين تتابع ملاحظات ومقترحات الزوار على برنامج “قاصد”

تابعت إدارة التطوير برئاسة شؤون الحرمين, برنامج ” قاصد” المقدم لخدمة زوار بيت الله الحرام والهادف إلى تسجيل الملاحظات والمقترحات التي تواجه الزوار داخل وخارج الحرمين، وذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, الرامية إلى تطوير الأعمال المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام ومعرفة المعوقات التي تواجه الإدارة والنظر في سُبل تلافيها وتدارس الإيجابيات وسُبل تعزيزها.

وأوضح مدير الإدارة عبدالحميد المالكي, أن برنامج قاصد متاح لجميع الزوار على أنظمة الهواتف الذكية, مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات لزوار وحجاج بيت الله الحرام وتطوير جميع الأعمال المقدمة لهم .

وأكد أن العمل قائم بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات لتطوير البرنامج وإضافة الاستبانات الخاصة برضا الزوار عن الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وإضافة عدة لغات.

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