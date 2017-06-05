مؤسسات وشركات تخاطب مكفوليها الأجانب بشأن رسوم المرافقين تمهيداً لتطبيقها الشهر المقبل

أوردت صحيفة “الرياض” أن عدداً من الشركات والمؤسسات بالمملكة نبهت مكفوليها، من موظفين وعمال أجانب، ومخاطبتهم بشأن رسوم التابعين المرافقين لهم، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن بدء تطبيقها اعتباراً من مطلع شهر يوليو القادم.

في المقابل، نفى عددٌ من مكاتب الخدمات العامة بدء العمل بتلك الرسوم حتى الآن، معربين عن أملهم في صدور بيان تفصيلي من الجهات ذات العلاقة يوضح موعد التطبيق وقيمة تلك الرسوم والأشخاص المفروضة عليهم؛ درءاً للشائعات وما قد يترتب عليه من سلبيات.

وأكد عبدالله باسهل عضو لجنة مكاتب الخدمات عن دورتها السابقة بالغرفة التجارية جدة، جهل كثير من الأشخاص ومن العاملين في مكاتب الخدمات العامة بحقيقة تفاصيل الرسوم الجديدة، مشيراً إلى تلقيه الكثير من الاتصالات اليومية التي تستفسر عن حقيقة موعد بدء تطبيق الرسوم الجديدة وعن الفئات التي تشملها تلك الرسوم.

وقال: “قمنا بتجديد عدد من الإقامات خلال الأيام الماضية من شهر يونيو الحالي، ولم يكن هناك أي مطالبة بدفع رسوم على التابعين والمرافقين لأصحاب تلك الإقامات، ولم نبلغ بأي تغيير للفترة القادمة حتى الآن”.