الرئيسية › محليات وظائف شاغرة بشركة المراعي 6:50 م, 10 رمضان 1438 هـ - 5 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين - متابعة Tweet أعلنت شركة المراعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في كل من الرياض والخرج. وأوضحت شركة المراعي أن الشروط موضحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي (هنا). شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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