وظائف شاغرة بشركة المراعي

أعلنت شركة المراعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في كل من الرياض والخرج.

وأوضحت شركة المراعي أن الشروط موضحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي (هنا).