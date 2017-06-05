 وظائف شاغرة بشركة المراعي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا
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وظائف شاغرة بشركة المراعي

وظائف شاغرة بشركة المراعي
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة المراعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في كل من الرياض والخرج.

وأوضحت شركة المراعي أن الشروط موضحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي (هنا).

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