القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل في سلاح الصيانة

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لعدد (200) طالب أساسي و(50) طالب احتياط وذلك لحملة الكلية التقنية لعدد من التخصصات (إلكترونيات صناعة وتحكم, محركات ومركبات,معدات وآلات كهربائية, إدارة مستودعات, تبريد وتكييف آليات, آلات ومعدات ثقيلة, أنظمة هيدروليكية, لحام, إنتاج).

وأوضحت قيادة القوات البرية أنه سوف يُمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة (وكيل رقيب). وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني وسوف يمنح المتعين من حملة الثانوية العامة رتبة (جندي أول).

وأضافت القوات البرية أن التسجيل متاح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق (1438/09/10هـ) وحتى تاريخ (1438/09/29هـ) عبر الرابط التالي (هنا).