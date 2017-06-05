16 %سعوديون و8.9 مليون أجنبي في القطاع الخاص بنهاية 2016م

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في كتابها الإحصائي لعام 2016، ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالسعودية بنسبة 2 % ليصل عددهم إلى 10.8 مليون موظف بنهاية 2016.

وحسب الإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.81 مليون، بنسبة 16 % من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 8.96 مليون موظف.

وارتفع عدد العاملين الذكور في القطاع الخاص بنهاية 2016 إلى 10.03 مليون عامل، بزيادة قدرها 1 % عن عام 2015، فيما ارتفع عدد العاملات إلى 736.7 ألف عاملة بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2015.

