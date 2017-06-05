 شخصيتين كشفيتين عربيتين تشيدان بما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين

أشاد رئيس اللجنة الكشفية العالمية ، خميس بن سالم الراسبي ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الكشافة العربية السعودية ، في خدمة المعتمرين والصوام والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وفي موسم الحج لحجاج بيت الله الحرام .

وأكدا الراسبي وعبدالمجيد خلال لقائهما بالكشافة السعودية العاملين في الحرم المكي الشريف مساء أمس ، أن ماتقدمه كشافة المملكة في تلك المناسبات الدينية ، هو امتداد لما تسخره المملكة من إمكانات وطاقات بشرية ومادية لتسيير وتيسير أعمال العمرة والحج ، منوهين بالمشاريع التطويرية والتوسعات المتواصلة التي تتم منذ عقود ، لتمكين الحجاج والزوار والمعتمرين من أداء الشعائر بكل سهولة ويسر وطمأنينة.

وباركت الشخصيتين الكشفيتين تلك الأعمال الجليلة التي تقوم بها الكشافة السعودية بمختلف قطاعاتها مع الجهات الأخرى في منظومة واحدة متكاملة تهدف الى توفير الراحة والأمن والأمان والرعاية لزوار تلك المدينتين المقدستين ، والتي هي شاهداً على أن المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تسخر كل الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن ليؤدوا العمرة أو الحج بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

واشار الدكتور عاطف عبدالمجيد الى ان ماتقدمه الكشافة السعودية لضيوف الرحمن سيسهم في تعزيز الصورة الكشفية وتنمية العضوية ، سائلاً الله تعالى للكشافين التوفيق والسداد.