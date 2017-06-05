اتفاقية وقت اللياقة وجمعية ” نقاء” تعزز مكافحة التدخين

وقعت شركة لجام للرياضة “المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة” اتفاقية مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ( نقاء ) وذلك لتعزيز ثقافة مكافحة التدخين في المجتمع، بما يحقق حماية أفراده من الآثار السلبية للتدخين.

وجرى التوقيع خلال حفل جمعية “نقاء” باليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017 تحت عنوان ” التبغ – خطر يهدد التنمية “. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ـ الرئيس الفخري لجمعية «نقاء» وحضر نيابه عن سموه وكيل امارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

ووقع العقد مع جانب وقت اللياقة الاستاذ عبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة وقت اللياقة، ومن الجمعية الاستاذ سليمان الصبي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء».

ويسعى الطرفان إلى التضامن من أجل توفير بيئة نقيه خالية من التدخين، من خلال برامج مشتركة تتضمن سلسلة من البرامج التوعوية الوقائية والعلاجية، استناداً على مبدأ المشاركة في تعزيز الصحة ومكافحة التبغ.

من جهته أكد الأستاذ عبدالملك الحقباني أن الاتفاقية ستساهم في تشجيع من لديه الرغبة الجادة في الاقلاع عن التدخين وذلك بتوفير 50 اشتراكاً مجانياً للمقلعين عن التدخين، لتكون دعماً ومشجعاً لهم لإبدال العادة السيئة بأخرى مفيدة وصحية. كما سيتمكن المشتركين من الاستفادة من كافة خدمات مراكز وقت اللياقة في المملكة، إضافة إلى خصومات لمنسوبي جمعية ” نقاء”، وأوضح أن الاتفاقية ماهي إلا امتداد لعلاقة وشراكة سابقة فعّالة مع جمعية ” نقاء” تهدف لخدمة أبناء المجتمع.