بالصور: تدشين أول مركز صحي نموذجي على مستوى محافظة وادي الدواسر

دشّن مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي فهد بن محمد الممخور، يوم امس بطاقة ” مْسن الإلكترونية ” والأعمال التحسينية التطويرية بمركز الرعاية الصحية الأولية بالشرافاء، كأول مركز صحي نموذجي على مستوى المحافظة يتماشى مع توجه ورؤية وزارة الصحة 2020 ، والتي تضمنت عيادتين مستقلة لـ رعاية المسنين ، تم من خلالها حصر المرضى المسنين من أهالي مركز الشرافاء وإدخالهم في سجلات العيادة إلكترونياً، وتفعيل “بطاقة المْسن” لهم، والتي تتضمن أسماء الأدوية والجرعات التي يتناولها المسّن في اليوم، كما يتضمن عيادة للتثقيف الصحي، ويقوم نشاطها على تفعيل الأيام العالمية، وعمل المحاضرات ، والمعارض التوعوية داخل المركز وخارجة، بالإضافة الى برنامج الرسائل الإلكترونية للمسجلين من الأهالي، يتم من خلاله استدعاء الأطفال للتطعيم والحوامل للمتابعة، ومرضى الأمراض المزمنة لمتابعة المواعيد والالتزام بها.

كما تضمنت المرحلة التحسينية على برنامج الأرشفة والخدمات الإلكترونية بالمركز كالصيدلة وطباعة الوصفات، والسجلات الطبية والصادر والوارد، وتسجيلات التطعيمات، والطفل السليم ورعاية الأمومة، من خلال نظام إلكتروني صحي مستقل وخاص بالمركز.

وأوضح مدير المستشفى بأن الرؤية المستقبلية للمراكز الصحية بالمحافظة تعتمد على كل ما يسهم في تحويل الخدمات الصحية وتقديمها كأفضل رعاية ممكنة للمرضى تماشياً مع الخطة التطويرية للمستشفى العام والقطاع الصحي، تماشياً مع توجهات وزارة الصحة,