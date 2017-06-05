“السديس” يشيد بأعمال الكشافة في المسجد الحرام

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود أفراد الكشافة المشاركين في خدمة المعتمرين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأثنى خلال لقائه بنائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وعددٍ من الكشافين العاملين بالحرم المكي الشريف، على دورهم التطوعي الذي يقومون به في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الخدمات التطوعية التي تقدم من أفراد الكشافة في الحرمين الشريفين أسهمت مع باقي الجهود المبذولة من الجهات والقطاعات الحكومية المعنية، في تمكين زوار المسجد الحرام، من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، وبطمأنينة وروحانية، لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة مكة المكرمة الرامية الى تحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي وزوار المسجد الحرام.

سائلا الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها.