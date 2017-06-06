هكذا تتخلص من التدخين في رمضان ببساطة!

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الفرص المتاحة أمام الجميع للإقلاع عن كافة الأفعال الخاطئة التي يقوم بها، خاصة تلك التي تتعلق بالتدخين، فإذا كنت قادرًا على الإستغناء عن تلك العادة طوال النهار، فلماذا لا تقدر على الإقلاع عنها للأبد؟، مستغلًا في ذلك شهر رمضان الكريم.

ونظرًا لكثرة الراغبين في التخلي عن تلك العادة سنقدم لكم فيما يلي وضمن حملة #رمضان_سيجعلني_أفضل قائمة ببعض الخطوات التي إذا قمت بإتباعه في شهر رمضان بشكل خاص ستتخلص نهائيًا من التدخين .

1 – عليك أن تعقد النية التامة المرتبطة بالعزيمة القوية على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

2 – ضع من أول يوم بشهر رمضان الكريم لائحة تضم كافة الحوافز التي تدعم هدفك، كالرغبة في التقرب من الله، والحفاظ على النفس من الأمراض الخطيرة المرتبطة بالتدخين كسرطان الرئة، الرغبة في الإنجاب، لكي تكون مثال يحتذى به، لتوفير المال، وغيرها من الأسباب الداعمة.

3– عليك أن تنشيء مجموعة من الأصدقاء المدخنين لتتجمعوا سويًا على هدف واحد ألا وهو الإقلاع عن التدخين حتى تشجعوا بعضكم البعض.

4 – الرغبة في شرب السجائر بشكل قوي تأتي عقب الإفطار مباشرة، لذلك عليك أن تشغل نفسك عقب الإفطار في رمضان بالتجمع الأسري .

5 – لا تتنازل عن الأمر و ترضخ لفكرة تقليل أعداد السجائر حتى و إن كانت إثنين في اليوم فلن يمر أسبوع واحد حتى تجد نفسك تدخن 15 سيجارة على الأقل في اليوم.

6 – إذا رغبت في شرب سيجارة واحدة عقب الإفطار، تناول علكة النيكوتين فهي تساعد بشكل كبير عن التخلص من تلك الرغبة.

7 – إذا استمر الأمر معك، اترك المكان المتواجد فيه، و اذهب إلى مقهى لغير المدخنين و إشغل نفسك بقراءة القرآن الكريم خلال فترة جلوسك حتى تتخلص من تلك الرغبة.

8 – تجنب التجمعات التي يتخللها المدخنين خاصة في الأيام الأولى من عقد العزيمة و بدأ المشوار تجاه تحقيق الهدف.

9 – كما ننصحك بشرب الكثير من المياة عند الإفطار .

10 – احرص على المداومة على ممارسة الرياضة ولكن بعد الفطار بفترة مناسبة .