مصابو السكري يحتاجون للفحص المتكرر في رمضان

أكدت أخصائية التثقيف الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف نورة علي الصبياني، أهمية أن يقوم مريض السكر بالتأكد من انتظام قياس السكر خلال فترة النهار والمحافظة على قياس السكر بشكل متكرر خلال الصيام خاصة لمرضى السكر من النوع الأول والثاني المتعمدين على الأنسولين.

وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في مزاولة النشاط اليومي بالشكل الطبيعي للمريض مع تقليل النشاط البدني بالفترة بين صلاتي العصر والمغرب كما نصحت المريض بمزاولة نشاط بدني مناسب على أن يتم مناقشته بالاتفاق مع أخصائي التثقيف الصحي كما دعت إلى قيام المريض بالتسوق لساعات طويلة تأكد من تناول وجبة خفيفة خلال ذلك.

واعتبرت أن تقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار على 3 وجبات على الأقل (فطور وعشاء وسحور)، ويجب الإقلال من الأغذية الغنية بالدهون والسكريات مثل الحلويات الشرقية والمقليات، كما يجب الإكثار من السوائل غير المحتوية على السكريات لتجنب الجفاف خلال الصيام وتناول كمية مناسبة من الخضروات والفواكه والأغذية الغنية بالألياف خصوصا في وقت السحور لأنها تقلل الإحساس بالجوع خلال الصيام.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المريض الصائم بإنهاء الصيام في حالة الشعور بأعراض انخفاض السكر كالرعشة والتعرق الشديد وتسارع نبضات القلب، وأيضا عليه بسرعة تناول السكريات بأسرع ما يمكن وإذا كان مستوى السكر أقل من 70ملجم/ دسل، وإذا أصبت بأي مرض عرضي مثل ارتفاع درجة الحرارة أو إسهال أو قيء، وإذا كان مستوى السكر أكثر من 300 ملجم/ دسل.