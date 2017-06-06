 وظائف شاغرة في شركة زين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في شركة زين

وظائف شاغرة في شركة زين
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير المبيعات الغير مباشرة”.

وأشارت إلى أنَّ “الوظيفة الشاغرة لحمَلة درجة الماجستير في (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض”.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 حزيران/ يونيو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 من الشهر نفسه.

وأبرزت الشركة، أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا )

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