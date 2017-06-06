اتحاد الملاكمة يفتح باب التسجيل للتدريبات

فتح الاتحاد السعودي للملاكمة التسجيل للراغبين في مزاولة رياضة الملاكمة من خلال التدريبات اليومية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مركز التدريب بالصالة الرياضية في ملعب الامير فيصل بن فهد في الملز.

ويتولى الاشراف على تدريبات اللاعبين المستجدين 3 مدربين كوبيين وهم ميكروس روميرو “بطل العالم وبطل أولمبياد أتلانتا لعام 1996” ويوليس ليلا كراسيا واستبيان ارمونزون، إلى جانب مدرب المركز علي دهيس .

وتأتي خطوة الاتحاد السعودي للملاكمة في إطار تشجيع الشباب في جميع الفئات السنية وتمكينهم من مزاولة رياضة الملاكمة بسهولة وسط اهتمام ودعم من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإشراف مدربين يعتبرون من أبطال اللعبة عالميا.

وعلى الراغبين في التسجيل والانخراط بالتدريبات تسجيل اسمائهم عن طريق الحضور إلى مقر التدريبات بملعب الامير فيصل بن فهد بالملز الساعة 9.30 مساء.