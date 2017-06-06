نائب أمير جازان يتبرع بمليون ريال لإنشاء مركز للتوحد بجازان

تبرع الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمبلغ وقدره مليون ريال مساهمة منه في إنشاء مشروع مركز التوحد بجازان.

وكان قد وضع حجر الأساس لمشروع مركز رعاية وتأهيل فئات إعاقة التوحد بالمنطقة التابع للجمعية السعودية الخيرية للتوحد قبل عدة أيام برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وبحضور الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك والأمير عبدالله بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وذلك بقصر أمير المنطقة بمدينة جازان.

وأكد حينها الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ، في كلمة أوضح فيها أن مركز التوحد التابع للجمعية سيُقام على مساحة “20” ألف متر مربع، وسيتم بناؤه وفق أحدث المعايير والمقاييس العالمية ليقدم خدماته التخصصية لرعاية وتأهيل فئات إعاقة التوحد للمحتاجين من ذوي إعاقة التوحد، بما يلبي حاجة المنطقة لوجود الخدمات المتخصصة لفئات التوحد، في ظل عدم وجود مراكز متخصصة كافية في هذا المجال.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله ـ على رعايتهم الدائمة لكل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومنها إعاقة التوحد لتكون ضمن المعايير العالمية.