جامعة الطائف .. تكشف عن آليتها للمتقدمين لبرامج الماجستير

أكدت جامعة الطائف أنهُ حرصاً من إدارتها على منح فرص متكافئة لجميع المتقدمين لبرامج الماجستير، والحفاظ على مستوى جودة البرامج، فقد تم اعتماد آلية القبول التي وافق عليها مدير الجامعة الدكتور حسام زمان، حسب آلية المفاضلة.

وأوضحت أن الآلية هي: تم حساب النسبة الموزونة كالتالي: 60% لدرجة البكالوريوس، 20% لاختبار قدرات الجامعيين، 20% لاختبار التخصص، وتم قبول الحاصلين على 85% بالنسبة الموزونة وأعلى، كذلك تم استبعاد أي متقدم لم يحصل على 60% في اختبار التخصص.

وذكرت في بيانها أنه تم حجب القبول في قسمي التربية الخاصة واللغة العربية لهذا العام نظراً لعدم جاهزية الأقسام لاستقبال الطلبة المستجدين.

جاء ذلك رداً على الاستفسارات الواردة إلى الجامعة حول آلية المفاضلة التي اعتمدتها الجامعة لقبول الطلاب والطالبات في برامج الماجستير للعام الجامعي 1438/1439هـ، وانطلاقاً من التزام الجامعة مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بأعمالها كافة.