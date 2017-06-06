هنا قيمة المخصصات الشهرية المرتقبة للمشائخ والمعرفين

بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل وذلك اعتباراً من هذا الشهر الفضيل وذلك خلال استقباله أمراء المناطق بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , ينتظر أن تنهي وزارتتي الداخلية والمالية صرف المخصصات بعد توجيه الملك وموافقة المقام السامي قبل عامين على صرف مكافآت شهرية لشاغلي المناصب القبلية.

ووفقاً للأمر السامي سيتم صرف 10 آلاف ريال شهرياً لمَن يشغل منصب شيخ شمل، و7 آلاف ريال شهرياً لمَن يشغل منصب شيخ، و4 آلاف ريال لمَن يشغل منصب نائب أو معرّف.

وتأتي تلك المخصصات للمشائخ والمعرفين نظير مساهمتها في معالجة قضايا أمنية واجتماعية، والخدمات المختلفة التي يقدمونها للمجتمع وفقاً للمهام المنوطة بهم.