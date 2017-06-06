تحديث جديد للواتساب .. وهذه “3” ميزات جديدة!

أضافت شركة الواتساب، في تحديثها الجديد، ثلاث ميزات لتسهيل وتنسيق عمليات الدردشة وإرسال وتحرير الوسائط.

ومكنت الميزة الأولى المستخدم من استقبال الصور على شكل مصعرات وعند فتحها تكون في حجمها الكامل.

كما حمل التحديث الجديد ميزة إضافة فلاتر للوسائط المرسلة عبر المجموعات أو التواصل الخاص، من خلال إضافة خيار التعديل على الصور والفيديو بإضافة مجموعة فلاتر.

وجاءت الميزة الثالث، عبارة عن تسهيل لعملية الرد على الرسائل في المجموعات أو حتى في الدردشة الخاصة من خلال سحب الرسالة المراد الرد عليها إلى اليمين وإضافة رد معين.