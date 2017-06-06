بالفيديو .. وزير الإسكان:نعمل على ضخ وحدات سكنية بهذه الأسعار

قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان، إن الوزارة أطلقت مبادرة “الابتكار” في تقنية البناء بهدف معالجة مشاكل الإسكان، عبر تبني واعتماد تقنيات البناء الحديثة للوحدات السكنية في أسرع وقت، وبجودة عالية تضمن استدامتها.

وأضاف الحقيل في مقطع فيديو نشرته الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب والقدرة الاقتصادية للمواطن، بحيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال.

بدوره، ذكر المشرف العام على برامج الابتكار محمد بن معمر، أن الوزارة نجحت في عقد اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لتوطين صناعة التشييد والبناء في المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بتفعيل هذه الاتفاقيات، وستنعكس نتائجها في المستقبل المنظور على مستوى التكلفة والجودة والسرعة.