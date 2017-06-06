 بالفيديو .. شاهد تقنيات متطورة للبناء تستخدمها وزارة الاسكان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

بالفيديو .. شاهد تقنيات متطورة للبناء تستخدمها وزارة الاسكان

فيفاء أون لاين - يوتيوب

فيديو شامل لأهداف وزارة الإسكان وتطلعاتها لاستخدام التقنية في تشييد المنازل بجودة وسرعة تخدم المواطن

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