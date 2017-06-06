الرئيسية › تلفزة بالفيديو .. شاهد تقنيات متطورة للبناء تستخدمها وزارة الاسكان 5:07 ص, 11 رمضان 1438 هـ - 6 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين - يوتيوب Tweet فيديو شامل لأهداف وزارة الإسكان وتطلعاتها لاستخدام التقنية في تشييد المنازل بجودة وسرعة تخدم المواطن شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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