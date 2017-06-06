 فيديو .. هل “الشيشة أخف ضرر من الدخان” ؟! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

فيديو .. هل “الشيشة أخف ضرر من الدخان” ؟!

فيديو .. هل “الشيشة أخف ضرر من الدخان” ؟!
فيفاء أون لاين - تويتر


نشرت وزارة الصحة فيديو يظهر أضرار تدخين الشيشة وخطورتها على الصحة، مفندة الادعاءات بأنها أقل ضرراً من تدخين السجائر.

وبين الفيديو أن الادعاء بأن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين غير صحيح على الإطلاق، مبيناً أن هذه المياه هي لتبريد الدخان فقط، ولاتقلل من آثاره الضارة.

وأضاف أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يومياً يعادل تدخين من 50 إلى 100 سيجارة، حسب كمية الدخان المستنشق.

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