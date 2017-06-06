حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً حاراً على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة مع استمرار تأثر الرؤية الأفقية بالأتربة المثارة والعوالق الترابية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق ( القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.