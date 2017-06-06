  أُسَر رائعة

وضعوا سفرة الطعام الطويلة مغربا، جو هادئ يخيّم على المكان باستثناء أطفال رضّع يصيحون تارة ويضحكون تارة ، كل أفراد الأسرة حاضرون ينتظرون الأذان ، منظرهم حول المائدة يوحي بالجمال ، بالأخوة ، بالتعاون ، أسئلة قليلة جدًا عن الغائبين حيث لايوجد غائب عن مشهد الإفطار ، أصناف متنوعة تَعَاون الجميع في ترتيبها ، البعيد يطلب من القريب مناولته ماابتعد عنه من مأكول أو مشروب ، حالات من المزاح البريء تعتري لحظة الهدوء ، أصواتُ الملاعق تضيف للمشهد صوتًا مميزًا حيث تتصادم دون تنظيم ، حالاتٌ من الفرح الأخاذ تغطي المكان ، صغارٌ يمشون على أربع يشتركون في رسم صورة الفرح ، يدخلون أيديهم غفلة في بطون الأطباق الساخنة والباردة ؛فيما الكبار يصيحون ويضحكون من هذا العبث البريء ، وأكتافٌ تتسخ من أيدي الصغار الذين يرون المشهد فيصرون على المشاركة الرمضانية أسوة بالكبار ، جوٌّ يسوده حب كبير وإيثار غير مسبوق ، وحراك مدهش يشمل الجميع لم يكن حاضرًا أيام التفرق ، وأسئلة حاضرة لاتطرح عن سر هذا الجمال الحاضر كل مغرب ولم يكن كذلك في كثير من الأوقات ، انتهتْ حفلة الإفطار ، ذهبوا للصلاة واحدًا تلو الآخر ، بقي صغير يمشي على أربع يتجول بين المائدة الطويلة ، تركها ليتجول بين الأركان يلهو بلباس الأرض ، عاد الجميع للاجتماع واسترجاع تفاصيل الإفطار ، حضر الدعاء لأن يبقى الحب والاجتماع في كل الأوقات .

[٦/٥ ٧:٢٠ م] ٱمنة صيرم: رمضان في مشهد الحياة