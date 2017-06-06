بالصور: مع انطلاق برنامج إجازتي ‘ 2 ‘ مدير تعليم صبيا يتفقد نادي الحي بضمد ونادي الحرجة الموسمي

قام سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مساء أمس بجولة تفقدية لعدد من الأندية الموسمية المنفذة بإدارة التعليم في صبيا وذلك للإطلاع على استعداداتها وبرامجها المنفذة لهذا العام، رافقه خلالها مدير مكتب التعليم بمحافظة ضمد الأستاذ ناصر بن أحمد بشبر معافا ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم بن عبدالله شامي ومشرف قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ إبراهيم أحمد عقيلي الحازمي.

وقد شملت الجولة زيارة نادي الحي بضمد ونادي الحرجة الموسمي حيث اطلع من خلالها على مرافق الأندية و السجلات المنظمة للعمل كما شاهد عدداً من الفعاليات والأنشطة المنفذة في تلك الأندية.

وأبدى الدكتور عسيري سعادته الغامرة بما شاهده من برامج تثري مهارات الشباب وتحتوي طاقاتهم من خلال مشاركتهم الفاعلة في هذه الأنشطة، وهو ما يحقق الهدف من فتح هذه الأندية، ممتدحاً همة القائمين على هذه الفعاليات ومقدماً شكره للعاملين فيها والمشرفين عليها مثمناً كل الجهود التي يبذلونها ومبدياً اعجابه بما شاهده من أنشطةٍ نوعية و متنوعة في نادي الحي بضمد ونادي الحرجة الموسمي، شاكراً لفريق العمل كل تلك الجهود في سبيل تحقيق خطط البرنامج وأهدافه السامية.

فيما أفاد رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ ابراهيم بن عبدالله شامي بأن هذه الجولة تأتي مع انطلاق فعاليات الأندية الصيفية والموسمية وذلك ضمن برنامج إجازتي 2 الذي أطلقته وزارة التعليم والذي يهتم بخمس مسارات وهي مسار التوظيف ومسار الترفيه ومسار التطوع والمسار السياحي والمسار التقني ويحمل شعار صيفك سعيد وقتك مفيد.

مضيفاً بأن عدد أندية الأحياء و الأندية الموسمية في إدارة التعليم في صبيا ة قد بلغت ٣١ نادياً لهذا العام، منها (13) نادي حي، (9) للبنين و(4) للبنات، و(18) نادي موسمي منها (14) للبنين و (4) للبنات، داعيا الجميع للاستفادة من برامجها وأنشطتها المتنوعة، ومتمنياً للجميع التوفيق.