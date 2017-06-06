مدير تعليم صبيا يكرم الفائزين والفائزات في “مسابقة تدبر”

كرم مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بعد ظهر اليوم الطلاب والطالبات الفائزين في التصفيات الختامية لمسابقة تدبر على مستوى المملكة بعد أن حققوا خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في “مسابقة تدبر ” وفي مايلي أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة :عبدالإله محمد المالكي – وعبدالله إبراهيم حبيب – ويحيى مهدي علوي – وابراهيم بن سعود شامي شيبه – و البتول بنت العباس الحازمي وأثير بنت علي الحازمي ورحاب بنت محمد عاتي وعواطف بنت مروعي محسن ، والمعلمة خولة بنت قاسم خواجي هذا وهنأ الدكتور عسيري الأحوس كافة الفائزين والفائزات على ماحققوه من تميز وتفوق غير مستغرب من منسوبي تعليم صبيا مشيدا سعادته بالجهود المبذوله من قبل قسم التوعيه الإسلاميه في سبيل حصول الطلاب والطالبات على المراكز المتقدمه على مستوى مناطق المملكة التعليميه وشاكرا لجهود مكاتب التعليم ومدارسها في متابعة طلابها وتهيئتهم لدخول المنافسة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .