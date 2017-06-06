“أعضاء بالشورى” يطالبون بفرض إقرار زكوي على المواطنين

ردّ رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أسامة الربيعة على مطالبة عدد من الأعضاء بإلزام المواطنين بتقديم إقرار زكوي لهيئة الزكاة والدخل، بأنه لا جباية على الأفراد بغرض الزكاة، وأن الزكاة مناطة بالفرد نفسه، كونها شعيرة وركن من أركان الإسلام.

وتضمنت مطالبات الأعضاء أن يُقسِم المواطن كامل استحقاق زكاته لنصفين نصف لهيئة الزكاة ونصف يصرفه بنفسه على أقربائه، لينال أجر الزكاة وثواب صلة الرحم، بينما طالب أحد الأعضاء بأن يكشف “حساب المواطن” حسابات الأفراد وأرصدتهم لهيئة الزكاة لمتابعتها.

فيما أوضح رئيس اللجنة المالية في رده على مطالبات الأعضاء، وفقاً لـ”الحياة”، أن هيئة الزكاة ستتيح للأفراد من المواطنين إقرار زكوي اختياري وتطوعي عبر موقعها الإلكتروني، لتقديم أموال زكاة الأفراد إليها.