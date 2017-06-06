النازحون الصوماليون في وضع مأسوي وكارثة إنسانية

أكد رئيس الوفد الاغاثي للندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى الصومال حسين الحسيني أن أعدادا هائلة من النازحين الصوماليين يعانون أوضاعا إنسانية حرجة حيث شاهدنا بأعيننا قلة في الطعام والزاد وضيق المعيشة وتردي الحالة الصحية ورغم ما يقدم لهم من بعض المؤسسات وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والندوة العالمية للشباب الإسلامي إلا أن الحاجة ملحة لمزيد من المساعدات والإغاثات.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها وفد الندوة الإغاثي للصومال في مدينتي مقديشو وبيدوا مع بداية شهر رمضان المبارك لتفقد أحوال النازحين عن قرب وتوزيع السلال الغذائية والخيام والأدوية على المستشفيات التي تأوي المرضى والمصابين نتيجة القحط والجفاف حيث أضاف الحسيني أن المخيمات التي يتجمعون فيها بدائية ويسكنون في خيام من أعواد وأقمشة مهترئة ولا توجد لديهم فرش ولا أماكن لإعداد الطعام أو الراحة والعيش الكريم فالوضع مأساوي ويدعو للمساعدة العاجلة.

وأضاف بأن الندوة العالمية تقدم جهودها التي لم تنقطع للنازحين منذ عام (2011م) وأن هناك ضعفًا شديدًا في المستشفيات من حيث الإمكانات والإعدادات فالمنومين أكثر بكثير من طاقة المستشفى والمرضى في حالات سيئة وخطيرة ، وقد توفي في هذا الموسم أكثر من (150) نسمة (80) طفلا و(70) رجلاً وامرأة وقامت الندوة بتقديم (1000) طرد من الأدوية والمحاليل الطبية ولازالت الحاجة قائمة لبذل المزيد من المساعدات.