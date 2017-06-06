 17 حافظاً يتنافسون في مسابقة “مياه جازان” القرآنية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

17 حافظاً يتنافسون في مسابقة “مياه جازان” القرآنية

17 حافظاً يتنافسون في مسابقة “مياه جازان” القرآنية
فيفاء أون لاين - جازان

انطلقت الليلة الماضية فعاليات المسابقة القرآنية الرمضانية السادسة التي تنظمها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، مستهدفة العاملين في الجهات الحكومية ومنسوبي الإدارة.
وشارك أكثر من 17 متسابقا في فروع المسابقة الثلاثة لحفظ عشرة أجزاء ، خمسة أجزاء ، ثلاثة أجزاء.
وتهدف الإدارة من تنظيم المسابقة التي تقام سنوياً إلى تشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

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