17 حافظاً يتنافسون في مسابقة “مياه جازان” القرآنية

انطلقت الليلة الماضية فعاليات المسابقة القرآنية الرمضانية السادسة التي تنظمها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، مستهدفة العاملين في الجهات الحكومية ومنسوبي الإدارة.

وشارك أكثر من 17 متسابقا في فروع المسابقة الثلاثة لحفظ عشرة أجزاء ، خمسة أجزاء ، ثلاثة أجزاء.

وتهدف الإدارة من تنظيم المسابقة التي تقام سنوياً إلى تشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.