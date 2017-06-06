 تعليم صبيا يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة “تدبر” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

تعليم صبيا يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة “تدبر”

تعليم صبيا يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة “تدبر”
فيفاء أون لاين - صبيا

كرم مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه اليوم ، الطلاب والطالبات الفائزين في التصفيات الختامية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها “تدبر” ، بعد أن حققوا خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في التصفيات الختامية التي أقيمت بمكة المكرمة.
وهنأ الأحوس الفائزين والفائزات على ماحققوه من تميز وتفوق ، مشيداً بالجهود المبذوله من قسم التوعيه الإسلاميه في سبيل حصول الطلاب والطالبات على المراكز المتقدمة في المسابقة.
وأثنى الدكتور عسيري الأحوس ، على جهود مكاتب التعليم ومدارسها في متابعة طلابها وتهيئتهم لدخول المنافسة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .

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