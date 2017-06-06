تعليم صبيا يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة “تدبر”

كرم مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه اليوم ، الطلاب والطالبات الفائزين في التصفيات الختامية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها “تدبر” ، بعد أن حققوا خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في التصفيات الختامية التي أقيمت بمكة المكرمة.

وهنأ الأحوس الفائزين والفائزات على ماحققوه من تميز وتفوق ، مشيداً بالجهود المبذوله من قسم التوعيه الإسلاميه في سبيل حصول الطلاب والطالبات على المراكز المتقدمة في المسابقة.

وأثنى الدكتور عسيري الأحوس ، على جهود مكاتب التعليم ومدارسها في متابعة طلابها وتهيئتهم لدخول المنافسة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .