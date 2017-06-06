شراكة مجتمعية بين المكتبة العامة بجدة وجمعية الثقافة والفنون ضمن الملتقى الثقافي فوانيس رمضانية

د.الجاسر:زيارة وزير الاعلام اعطت الفنانين والموهوبين التفاؤل والاملالعيد : اغلب الإعلاميين تحول من الاعلام الثقافي الى الرياضي بحثا عن الانتشارالثقفي : سيكون هناك تعاون كبير بين المكتبة العامة بجدة ومنصة ثابته تفاعلية مع جمعية الثقافة ضمن الشراكة المجتمعية*الاستثمار الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030 في ثقافة وفنون جدة ضمن الملتقى الثقافي فوانيس رمضانية*

استضافت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظةجدة الاعلامي عبدالعزيز العيد مدير القناة الثقافية السعودية سابقا وذلك ضمن الملتقى الثقافي بعنوان الاستثمار الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030

حيث اكد عبدالعزيز العيد ان الثقافة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تصب في نواحي عدة يجب الاخذ بها في صناعة السياحة والترفيه في مدينة جدة والقرى التابعة لها

وشدد العيد على دور وزارة الثقافة والاعلام بالاهتمام بالحراك الثقافي واعطائة فرصة اكبر كما هو في الاعلام الرياضي حيث تحول اكثر الإعلاميين من الاعلام الرياضي والاقتصادي الى الرياضي بحثا عن الانتشار

وأوضح ان الرؤية يجب ان يواكبها اعلام ثقافي فعال ومتجدد قادر على التغيير واحداث نقله نوعية بتمكين الشباب من قيادة المؤسسات الثقافية والقنوات التلفزيونية واعطائهم صلاحيه الصرف المالي ومحاسبتهم بعد ذلك طبقا للخطط

وعبر العيد عن سعادته بتواجده اليوم ضمن الملتقى الثقافي لجمعية الثقافة والفنون بجدة داعيا المسئولين في الجمعية الى الاهتمام بالقرى المجاورة لمدينة جدة لتفعيل النشاط الثقافي

كما شكر العيد معالي وزير الاعلام د.عواد العواد لاهتمامه بملف هيئة الثقافة في إطار التحضير لاعلان مجلس الإدارة والذي ستشكل فارقا نوعيا في الحراك الفني والثقافي في المملكة

كما وجه شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة وللدكتور عمر الجاسر دعوته الى الملتقى الثقافي سائلا الله التوفيق للجميع ومتمنيا من وزارة الثقافة والاعلام التجاوب مع ماطرح في الملتقى الثقافي من أفكار جديدة

وعبر الدكتور الجاسر خلال حديثه عن سعادته بزيارة معالي الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والاعلام للجمعية في الفترة الاخيرة مما اعطى الروح والامل والتفاؤل لدى الفنانين والموهوبين والمبدعين والمثقفين في الجمعية

وأشاد بما قدمه الإعلامي عبدالعزيز العيد وحديثه حول الاستثمار الثقافي حيث تعد الثقافة احد مرتكزات الجمعية والتي تعمل على تفعيل الدور الإيجابي للمهتمين في الثقافة والفنون بمحافظة جدة

وان الجمعية تحرص في برامجها في تحقيق رؤية المملكة وتمكين الشباب ودعمهم وتنمية مواهبهم وصقلها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية من خلال الفنون المسرحية والموسيقية والفن التشكيلي وإبراز دور الاعلام ليواكب التطورات التقنية

واشار مدير المكتبة العامة بجدة الاستاذ احمد الثقفي انه سعيد بزيارة سعادة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم للمكتبة العامة واجتماعه الذي اثمر عنه تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع ضمن الشراكة المجتمعية وشكر الثقفي الدكتور عمر الجاسر على التعاون القائم بين المكتبة العامة وجمعية الثقافة والفنون مؤكدا تعدد المناشط الثقافية القادمة

من خلال منصة ثقافية دائمة.

كما اشاد الاستاذ عبدالعزيز العيد بمسرح المكتبة العامة بجدة وتوجه بالشكر للقائمين على المكتبة كونها منبر اشعاع ثقافي.