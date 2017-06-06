 أمير الكويت يصل جدة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

أمير الكويت يصل جدة

أمير الكويت يصل جدة
فيفاء أون لاين - جدة / واس

وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جدة اليوم .
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظ

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